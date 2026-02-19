Verso Padova-Bari Longo | Non possiamo mollare di un centimetro La salvezza dista 4 punti

Dopo la sconfitta casalinga contro il Südtirol, il tecnico Longo ha sottolineato la necessità di non mollare, anche di un centimetro. La squadra biancorossa, penultima in classifica con 21 punti, si trova a quattro punti dalla zona salvezza. La prossima partita contro il Padova, in trasferta sabato 21 febbraio alle 15, rappresenta un’occasione cruciale per cercare di risalire in classifica. I giocatori sanno che ogni punto può fare la differenza nella corsa per evitare la retrocessione.

Il tecnico dei biancorossi presenta la trasferta contro i veneti: fuori Verreth e Dickmann, fiducia nel gruppo nonostante il ko col Südtirol e il penultimo posto Dopo il ko interno contro il Südtirol, il Bari, penultimo in classifica con 21 punti in 25 giornate di Serie B, si prepara alla trasferta di sabato 21 febbraio alle ore 15 contro il Padova. Alla vigilia della sfida, mister Moreno Longo ha parlato in conferenza stampa, chiedendo una reazione immediata alla squadra. "Spero che la squadra abbia sofferto e sia stata male per l’ultima sconfitta - ha spiegato il tecnico -. Solo patendo e provando dolore riesci ad avere una reazione come mi aspetto, trasformando queste sensazioni in una risposta sul campo".🔗 Leggi su Baritoday.it

