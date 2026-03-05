RAAL La Louvière-Anversa venerdì 06 marzo 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Venerdì 6 marzo 2026 alle 20:45 si gioca la partita tra RAAL La Louvière e Anversa, che apre il turno numero 28 della Jupiler League belga. La squadra di casa, in crisi di risultati, affronta una formazione che si trova in una posizione diversa in classifica. Le formazioni sono state annunciate, e sono stati stabiliti quote e pronostici per l'incontro.

Si apre il turno numero 28 di Jupiler League belga con il pericolante RAAL La Louvière impegnato in casa contro l'Anversa. Due squadre al momento distanti tra di loro 7 punti, entrambe a caccia di punti e che si sono affrontate in Beker van Belgie giusto un paio di mesi fa con i great old usciti vincitori nei supplementari dopo un'autentica.