Questa sera il KAA Gent affronta il RAAL La Louvière nella prima partita del turno 23 della Jupiler League belga. La squadra ospite, neopromossa in massima serie, cerca punti importanti in trasferta, mentre il La Louvière cerca di confermare la propria forza davanti al pubblico di casa. Il calcio d’inizio è alle 20:45.

Si apre il turno numero 23 di Jupiler League belga e tocca ancora al KAA Gent scendere in campo, questa volta su quello del RAAL La Louvière neopromosso in massima serie. I Loups sono arrivati dopo un lungo peregrinare nelle serie minori e una lunga storia fatta di fusioni con sodalizi vicini (e anche con il più celebre Charleroi) in massima serie. Una. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - RAAL La Louvière-KAA Gent (venerdì 30 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Ces parents pensaient avoir inscrit leurs enfants dans un club de la RAAL La Louvière... qui n’existait plus : ils se disent lésés, le dirigeant se défendY a-t-il eu « mensonge sur la marchandise » ? C’est en tout cas ce que prétendent de nombreux parents qui avaient payé la cotisation de leur enfant dans un club rattaché à la RAAL, laquelle n’avait ... sudinfo.be

Westerlo – RAAL La Louvière : déplacement piégeux en Campine pour les Loups (direct, 0-0)À la recherche de leur première victoire en championnat depuis près des deux mois, les hommes de Fred Taquin se déplacent à Westerlo pour cette 19e journée de championnat. Un déplacement piégeux pour ... sudinfo.be

RAAL La Louvière-KAA Gent (venerdì 30 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici ift.tt/hMBn0gX #scommesse #pronostici x.com

Milani Valerio Srl ha curato l'installazione delle sedute per la nuova EASI Arena di La Louvière. L'intervento include 564 VIP, 1.436 Business e 3.283 standard, oltre a postazioni per media e staff tecnico. Un contributo tecnico fondamentale per la funzionalità d - facebook.com facebook