’Quell’asciugamano… Garlasco il reperto nel bagno di casa Poggi e il parere dell’ex poliziotto

A Garlasco, nel bagno di casa Poggi è stato ritrovato un asciugamano che ha suscitato nuovi interrogativi nel procedimento in corso. L’ex poliziotto coinvolto ha espresso il suo parere sul reperto, mentre il caso resta al centro dell’attenzione mediatica. La vicenda, che riguarda uno dei delitti più discussi degli ultimi anni, continua ad alimentare discussioni pubbliche e approfondimenti giudiziari.

Il caso Garlasco continua a far discutere e a riaccendere l'attenzione dell'opinione pubblica su uno dei delitti più controversi della cronaca italiana degli ultimi decenni. A quasi vent'anni dall'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nell'agosto del 2007 nella villetta di famiglia a Garlasco, le indagini tornano ancora una volta al centro del dibattito mediatico e giudiziario. Mentre Alberto Stasi resta l'unico condannato in via definitiva per il delitto, negli ultimi mesi l'attenzione degli inquirenti si è concentrata anche su Andrea Sempio, oggi 37enne, indagato per concorso nell'omicidio con terzi o con lo stesso Stasi. Un'ipotesi investigativa che ha portato la difesa a rafforzare il proprio lavoro di analisi e consulenze tecniche, nel tentativo di smontare gli elementi raccolti dalla procura. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it "È nel bagno di casa Poggi". Garlasco, prova shock: per Stasi cambia tuttoC'è un luogo che, più di ogni aula di tribunale, è diventato simbolo del caso Garlasco: il bagno di casa Poggi. "Lo ha ripulito". Garlasco, la scoperta nel bagno di casa PoggiIl caso Garlasco torna ancora una volta al centro dell'attenzione mediatica e giudiziaria. Garlasco, il biglietto trovato sulla cappella di Chiara Poggi: È stato Marco ad ucciderla