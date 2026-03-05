Quando parte Sofia Goggia nella discesa in Val di Fassa 2026 | orario n di pettorale tv

Venerdì 6 marzo alle 11 si svolgerà la discesa femminile in Val di Fassa, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Nove le atlete italiane al via, tra cui Sofia Goggia, che scenderà con il pettorale numero 1. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva.

Saranno ben nove le azzurre al via della discesa femminile della Val di Fassa (Italia), valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: venerdì 6 marzo, l’azione scatterà alle ore 11.30, e saranno 55 le atlete al via, con 15 Paesi rappresentati. Salvo ritardi oppure interruzioni, Sofia Goggia partirà col pettorale numero 15 alle ore 12.00.20: la discesa libera femminile della Val di Fassa, infatti, inizierà alle ore 11.30 e le atlete dall’1 al 15 scatteranno a distanza di 2’10” l’una dall’altra. Per la discesa femminile della Val di Fassa (Italia) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino la diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD fino alle 13. 🔗 Leggi su Oasport.it

Quando parte Sofia Goggia nella prima prova di discesa in Val di Fassa 2026: orario, n. di pettorale, tvSaranno ben dieci le azzurre al via della prima prova cronometrata della discesa femminile in Val di Fassa (Italia), valida per la Coppa del Mondo...

