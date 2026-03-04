Giovedì 5 marzo alle 11.00 si svolgerà la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile in Val di Fassa, evento inserito nella Coppa del Mondo di sci alpino. Sofia Goggia prenderà parte alla sessione con il pettorale numero 1, e la gara sarà trasmessa in diretta televisiva.

Giovedì 5 marzo (ore 11.00) andrà in scena la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile della Val di Fassa, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Ultimo test a disposizione delle atlete per trovare il giusto feeling con la neve dolomitica e cercare le linee migliori in vista delle due gare previste tra venerdì e sabato. Sofia Goggia sarà tra le grandi favorite della vigilia e, dopo una prima sessione di studio, punta ad approfondire ulteriormente la conoscenza con il tracciato. La fuoriclasse bergamasca ha avuto in sorte il pettorale numero 9 e dunque partirà alle ore 11.13, salvo ritardi dovuti a interruzioni di varia natura. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando parte Sofia Goggia nella seconda prova di discesa in Val di Fassa 2026: orario, n. di pettorale, tv

