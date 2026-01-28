Ruba la cassa del Koko Sushi poi calci e pugni alla polizia | arrestato ventenne

La notte del 4 gennaio, un giovane triestino ha tentato di svaligiare il ristorante Koko Sushi in via del Mercato Vecchio. Ha preso la cassa, poi si è scagliato contro gli agenti intervenuti, colpendoli con calci e pugni. Alla fine, è stato arrestato.

Ha poco più di 20 anni ed è triestino il ladro che, nella notte dello scorso 4 gennaio, ha tentato il colpo nel ristorante “Koko sushi” di via del Mercato vecchio, in pieno centro a Trieste. L'arresto, in flagranza di reato, è stato effettuato dagli agenti della Squadra volante della questura giuliana, intervenuta dopo alcune segnalazioni pervenute al 112. Il giovane, oltre che per quanto riguarda il furto aggravato, è accusato di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamento e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale. I fatti erano andati in scena verso le 3 del mattino.🔗 Leggi su Triesteprima.it

