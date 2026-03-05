Primo doppio trapianto completamente robotico in Italia | pancreas e rene salvano un paziente da diabete e dialisi

In Italia è stato effettuato il primo doppio trapianto completamente robotico, coinvolgendo il pancreas e il rene. L’intervento ha permesso a un uomo di 50 anni di essere definitivamente liberato dal diabete e dalla dialisi. La procedura, realizzata senza l’ausilio di tecniche tradizionali, si è svolta con l’uso esclusivo di un robot chirurgico.

Un doppio trapianto, eseguito per "la prima volta in Italia" unicamente grazie a un robot chirurgico, ha liberato definitivamente un paziente 50enne da diabete e dialisi. Il paziente era in attesa da due anni per un trapianto di pancreas e si era poi aggiunta, a seguito di una insuffienza renale, la richiesta di un trapianto di rene. L'intervento da record è stato eseguito all'ospedale Niguarda di Milano. I vantaggi dell'intervento, sostenuto seguendo un nuovo approccio sempre più accurato, sono i seguenti: cicatrici di pochi millimetri, degenza più rapida, effetti avversi ridotti al minimo come spiegato dalla nota condivisa dalla struttura milanese.

Milano, doppio trapianto di rene e pancreas con robot: paziente libero da diabete e dialisi

«Al Niguarda il primo trapianto robotico doppio». Un cinquantenne libero da diabete e dialisi

Doppio trapianto robotico di rene e pancreas: al Niguarda il primo intervento full robot in Italia

Libero da diabete e dialisi, doppio trapianto di organi con robot chirurgico: intervento record al Niguarda di Milano

