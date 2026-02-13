Ripensare l’insegnamento della matematica e il senso dell’Esame di Stato Lettera

Richard Pireddu, docente di matematica al liceo scientifico di Cagliari, propone di ripensare l’insegnamento della matematica e il senso dell’Esame di Stato, evidenziando come le modalità attuali spesso non riflettano le reali competenze degli studenti. In una lettera inviata ai colleghi, Pireddu sottolinea che molti ragazzi faticano a collegare i concetti teorici alla vita quotidiana, e questa distanza si fa sentire anche nella preparazione all’esame finale, che troppo spesso premia la memorizzazione invece della comprensione. Per distinguersi, Pireddu suggerisce di adottare metodi più pratici e di coinvolgere maggior

inviata da Richard Pireddu - Sono un docente di matematica e desidero condividere una riflessione maturata attraverso l'esperienza quotidiana in classe, in particolare nel contesto del liceo scientifico. Ritengo che uno dei nodi centrali delle difficoltà diffuse nell'apprendimento della matematica risieda non tanto nei contenuti in sé, quanto nel modo in cui essi vengono proposti ossia nella mediazione didattica.