Nella prima pagina di Tuttosport di oggi, giovedì 5 marzo 2026, si parla delle condizioni di Allegri per il suo eventuale sì a Florentino e delle operazioni di mercato che coinvolgono Modric e Rabiot, entrambi pronti a trasferirsi al Real Madrid. La notizia riguarda le trattative in corso e i dettagli delle richieste dell’allenatore e della società.

Prima pagina Tuttosport: "Le condizioni di Allegri per il sì a Florentino: Modric e Rabiot al Real Madrid"

Prima pagina Corriere dello Sport: “Allegri, il Real Madrid ci riprova: è l’obiettivo di Florentino Pérez”Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 4 marzo 2026.

Prima pagina Corriere dello Sport: “Real Madrid, soluzione Allegri. Florentino Pérez lo corteggia da 7 anni”Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 5 marzo 2026.

