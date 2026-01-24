Gattuso incontra Verratti la folle idea per gli spareggi dell'Italia | cosa potrebbe succedere

Gattuso sta analizzando diverse opzioni per la squadra italiana in vista degli spareggi mondiali. Tra queste, ha avuto un confronto con Verratti, che non ha disputato partite con la Nazionale dal 2023. L'eventuale ritorno del centrocampista rappresenta una possibilità, ma richiede valutazioni approfondite sul suo stato di forma e sulla compatibilità con il progetto della squadra.

Gattuso sta valutando tutte le alternative per preparare l'Italia in vista degli spareggi Mondiali: per il centrocampo ha parlato anche con Verratti che non gioca in Nazionale dal 2023. Gennaro Gattuso sta valutando l'ipotesi di affidarsi a Marco Verratti come regista in vista degli spareggi per la qualificazione.

