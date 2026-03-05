Più caldo meno pesci

L’aumento delle temperature negli oceani sta causando un calo significativo delle popolazioni di pesci nell’emisfero settentrionale. Studi recenti mostrano come le acque più calde abbiano un impatto diretto sulla quantità di fauna marina presente. I ricercatori monitorano costantemente questi cambiamenti, evidenziando un declino che riguarda diverse specie e aree geografiche.

? L’aumento della temperatura degli oceani sta provocando un allarmante declino della vita marina in tutto l’emisfero settentrionale. Uno studio pubblicato su Nature Ecology & Evolution ha analizzato le stime sull’andamento di quasi 34mila popolazioni di pesci tra il 1993 e il 2021, calcolando che la loro massa totale è calata in media del 7,2 per cento per ogni 0,1 gradi di riscaldamento del fondale in un periodo di dieci anni, con picchi che hanno raggiunto il 19,8 per cento all’anno. A breve termine l’aumento delle temperature può avere effetti opposti in regioni diverse. Nei mari più caldi come il Mediterraneo, dove le condizioni sono già molto vicine ai limiti superiori di tolleranza termica di molte specie, le ondate di caldo marine possono provocare crolli improvvisi, con perdite stimate fino al 43,4 per cento di massa in meno. 🔗 Leggi su Internazionale.it

Più caldo e meno piogge: come è cambiato il clima a Latina in 18 anniUn'analisi dei dati che sono stati resi noti dall'Istat e che prendono in considerazione il periodo compreso tra il 2006 e il 2023

"Dopo il caldo, altro caldo": allarme Condifesa per l'estate più bollente di sempre

