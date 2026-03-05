Pid Camp-Progetto nuove generazioni | dallo Zen parte l' iniziativa per lavoro impresa e inclusione

Dallo Zen parte il progetto “Pid Camp – Progetto nuove generazioni”, promosso dalla Camera di Commercio Palermo Enna e dal Comune che hanno firmato un accordo per affrontare la povertà educativa, ridurre la dispersione scolastica e colmare i divari digitali. L’iniziativa punta a promuovere l’inclusione sociale, la cultura del lavoro e dell’impresa, offrendo strumenti di orientamento e formazione alle giovani generazioni.

"La firma del protocollo per il "Pid Camp – Progetto nuove generazioni" rappresenta un passaggio di grande valore per la nostra città – sottolineano il sindaco Roberto Lagalla e l'assessore Aristide Tamajo -. Scegliere di far partire questa iniziativa dallo Zen significa investire con decisione in uno dei quartieri in cui l'Amministrazione comunale sta portando avanti un impegno costante per rafforzare legalità, cultura e opportunità concrete per i più giovani. Allo Zen – proseguono - stiamo costruendo un percorso fatto di presenza istituzionale, interventi educativi e azioni di inclusione sociale. Progetti come questo dimostrano che la rigenerazione di un territorio non passa soltanto dalle opere, ma soprattutto dalla formazione, dall'orientamento e dalla possibilità di immaginare un futuro diverso attraverso il lavoro e l'impresa.