Gli attacchi all’Iran condotti da USA e Israele potrebbero influenzare il settore automotive, con possibili ripercussioni sulle rotte di approvvigionamento. La situazione mette sotto pressione le catene di fornitura già soggette a difficoltà e potrebbe portare a un aumento dei costi sia per i produttori che per i consumatori. La fluttuazione del prezzo del petrolio alle stelle si lega direttamente a queste tensioni.

Gli attacchi all’ Iran da parte di USA e Israele potrebbero ripercuotersi pure sull’ automotive, mettendo sotto pressione catene di approvvigionamento già provate, col risultato di aumentare i costi per produttori e consumatori. La chiusura dello Stretto di Hormuz – che ha fatto impennare le quotazioni del greggio – colpisce una rotta marittima vitale su cui transitano grandi quantità di gas naturale liquefatto, alluminio, semilavorati in acciaio e materie plastiche. Una chiusura prolungata paralizzerebbe le catene di fornitura automobilistiche, in particolare in Asia ed Europa. Senza contare che l’aumento dei costi del petrolio potrebbe minacciare le attività dei costruttori e dei fornitori (inclusi quelli americani), deprimendo le vendite. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Petrolio alle stelle e rotte a rischio. L’effetto Iran sull’automotive

Iran minaccia Hormuz: 150 navi bloccate, petrolio alle stelleLa minaccia lanciata dall'Iran di incendiare le navi che tentano il passaggio ha già fatto impennare i prezzi dell'energia globale.

Iran, risorse strategiche: petrolio, materiali critici e automotiveCon il controllo di vaste riserve di petrolio e gas e giacimenti strategici di materie prime critiche — dal litio alle terre rare, fondamentali per...

Contenuti e approfondimenti su Petrolio alle stelle e rotte a rischio....

Temi più discussi: Petrolio e gas alle stelle, borse in rosso: i risvolti della guerra all'Iran sul prezzo di benzina e bollette; Gas TTF (+62%) e petrolio (+16%) alle stelle in tre sedute, shock come quello del 2022? Goldman Sachs alza le stime; Petrolio e gas alle stelle. Nuovo stop ai consumi, rischio lunga crisi; Petrolio e gas alle stelle: le bollette italiane pronte a salire.

Petrolio alle stelle e rotte a rischio. L’effetto Iran sull’automotiveLa chiusura dello Stretto di Hormuz fa salire il petrolio e mette a rischio le catene di approvvigionamento globali dell’auto, con rincari per produttori e consumatori ... ilfattoquotidiano.it

Petrolio e gas alle stelle, può la guerra in Iran dare una spinta decisiva alle rinnovabili?Il conflitto in Medioriente mostra ancora una volta tutta la fragilità di un mondo dipendente dalle fonti fossili. Secondo alcuni analisti, questo momento ... repubblica.it

#Iran #Teheran afferma di aver colpito una petroliera statunitense nel Golfo. La nave, sostengono, “è in fiamme” e petrolio sarebbe finito in acqua. Le guardie rivoluzionarie hanno dichiarato di aver preso il “controllo completo” dello Stretto di Hormuz. - facebook.com facebook

Prezzo del #petrolio: dove influisce davvero nel settore #oil. Le 8 azioni macchine da dividendi x.com