Per ora ci godiamo Nico Paz la sua continuità non dipende né da noi né da lui

Non si placano le voci dopo la recente dichiarazione riguardo a Nico Paz. Un rappresentante del club ha affermato che al momento si gode della presenza del giocatore e che la sua permanenza nel team non dipende né da loro né da lui. La frase, lasciando aperte molte possibilità, ha alimentato ulteriori discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. La situazione rimane ancora in evoluzione.

2026-03-05 15:16:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: Il francese Raphael Varane, membro del consiglio direttivo del Como 1907 in qualità di ambasciatore e responsabile dello sviluppo del club, ha assicurato giovedì che la continuità del club argentino Nico Pace nella squadra che allena Cesc Fabregas Non dipende né dal Como né dal giocatore. “Per ora godiamoci Nico Pace la sua continuità non dipende né da noi né da lui”, ha dichiarato in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’. L’argentino, autore di 10 gol e 6 assist finora in questa stagione è di proprietà del Real Madrid, squadra di cui è giocatore nelle giovanili e che ha la possibilità di riacquistare il giocatore. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

