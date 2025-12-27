Il Como a Lecce decide di partire come previsto con Douvikas al centro dell'attacco, sugli esterni a supporto del centravanti ci sono Jesus Rodriguez e Vojvoda con l'insostituibile Nico Paz a inventare. In mediana tocca a Perrone e Da Cunha, mentre davanti a Butez la difesa a quattro vede in. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Il Como a Lecce ne fa 3: a segno Nico Paz, Ramon e Douvikas

Leggi anche: Lecce-Como, finale 0-3: a segno Nico Paz, Ramon e Douvikas

Leggi anche: Diretta Gol Serie A LIVE: Torino Cagliari 1-2, gol di Vlasic, sorpasso di Prati e Kilicsoy! Lecce Como 0-3, gol di Nico Paz, Ramon e Douvikas!

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Lecce-Como: Match Preview; Lecce – Como: info biglietteria; Lecce-Como: probabili formazioni e statistiche; Lecce-Como: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni.

Il Como torna a dare spettacolo: 3-0 al Lecce, ma il primo gol farà discutere - Il Como ritrova il sorriso dopo due sconfitte consecutive e lo fa con un netto 3- tuttonapoli.net