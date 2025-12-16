È morto Joe Aly aveva 78 anni e la demenza a Corpi di Lewy | Springsteen lo definì autentico come Johnny Cash

16 dic 2025

È scomparso a 78 anni Joe Ely, celebre cantautore texano e figura di spicco del country-rock di Austin. Affetto da demenza a corpi di Lewy, Parkinson e polmonite, Ely è stato ricordato anche da Bruce Springsteen come un artista

