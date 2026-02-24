Olimpiadi Milano-Cortina mezzo miliardo di interazioni e 1,52 mld di contatti per l’apertura | è record mediatico

Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 hanno attirato oltre un miliardo e mezzo di contatti durante l’apertura, grazie a un record di 500 milioni di interazioni online. La copertura mediatica ha coinvolto milioni di appassionati in tutto il mondo, che hanno condiviso immagini e commenti sui social. L’evento ha suscitato grande interesse, portando l’attenzione internazionale sull’Italia e sulle sue località alpine. La prima giornata si conclude con un forte coinvolgimento degli spettatori globali.

(Adnkronos) – Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 hanno acceso i riflettori del mondo sull'Italia, mettendola al centro dell'informazione sportiva globale. Ai Giochi hanno preso parte 92 nazioni. Tra i partecipanti erano inclusi anche atleti ammessi come Individual neutral athletes, ovvero sportivi autorizzati a gareggiare sotto bandiera neutrale, senza rappresentare ufficialmente Russia o Bielorussia, in linea con le decisioni assunte dal Comitato olimpico internazionale. In questo scenario di massima esposizione mediatica, Mimesi – realtà leader nel monitoraggio dei media – ha messo in campo le proprie competenze tecnologiche per analizzare in modo strutturato tutte le tipologie di media: stampa cartacea, web news, radio, tv e social media.