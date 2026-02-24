Olimpiadi Milano-Cortina mezzo miliardo di interazioni e 1,52 mld di contatti per l’apertura | è record mediatico

Da seriea24.it 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 hanno attirato oltre un miliardo e mezzo di contatti durante l’apertura, grazie a un record di 500 milioni di interazioni online. La copertura mediatica ha coinvolto milioni di appassionati in tutto il mondo, che hanno condiviso immagini e commenti sui social. L’evento ha suscitato grande interesse, portando l’attenzione internazionale sull’Italia e sulle sue località alpine. La prima giornata si conclude con un forte coinvolgimento degli spettatori globali.

(Adnkronos) – Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 hanno acceso i riflettori del mondo sull’Italia, mettendola al centro dell’informazione sportiva globale. Ai Giochi hanno preso parte 92 nazioni. Tra i partecipanti erano inclusi anche atleti ammessi come Individual neutral athletes, ovvero sportivi autorizzati a gareggiare sotto bandiera neutrale, senza rappresentare ufficialmente Russia o Bielorussia, in linea con le decisioni assunte dal Comitato olimpico internazionale.  In questo scenario di massima esposizione mediatica, Mimesi – realtà leader nel monitoraggio dei media – ha messo in campo le proprie competenze tecnologiche per analizzare in modo strutturato tutte le tipologie di media: stampa cartacea, web news, radio, tv e social media. 🔗 Leggi su Seriea24.it

Milano-Cortina, mezzo miliardo di interazioni e 1,52 mld di contatti per la cerimonia d’apertura: è record mediaticoMilano-Cortina ha attirato oltre mezzo miliardo di interazioni e 1,52 miliardi di contatti durante la cerimonia d’apertura, grazie alla grande copertura mediatica.

Olimpiadi Milano-Cortina, sicurezza e ricadute economiche

Video Olimpiadi Milano-Cortina, sicurezza e ricadute economiche

Temi più discussi: Olimpiadi Milano Cortina 2026 - Infomobilità; Milano Cortina come le Olimpiadi estive: oltre 6 milioni di euro ai medagliati; Milano-Cortina, lo sport come mezzo di promozione per la Slovenia; Milano-Cortina, incidenti nel bob: si ribaltano tre squadre, le condizioni degli atleti | VIDEO.

Olimpiadi Milano-Cortina, mezzo miliardo di interazioni e 1,52 mld di contatti per l’apertura: è record mediaticoSocial mai così vivi e Giochi invernali mai così globali: la fotografia dettagliata prodotta da Mimesi per Adnkronos su tutte le tipologie di media ... adnkronos.com

Olimpiadi, il medagliere finale di Milano Cortina 2026: l'Italia chiude a quota 30Leggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi, il medagliere finale di Milano Cortina 2026: l'Italia chiude a quota 30 ... tg24.sky.it