Pamela lettera della mamma | I genitori di Oseghale ascoltino il mio dolore

La mamma di Pamela Mastropietro ha scritto una lettera indirizzata ai genitori di Oseghale, chiedendo che ascoltino il suo dolore. La missiva è stata resa nota a Macerata il 5 marzo 2025 e si rivolge direttamente a chi ha un figlio coinvolto nel procedimento legale. La lettera esprime un desiderio di confronto tra genitori, senza entrare in dettagli giudiziari o giudizi morali.

Macerata, 5 marzo 2025 - “Da genitore a genitore”. La mamma di Pamela Mastropietro, la 18enne romana uccisa e fatta a pezzi il 30 gennaio 2018 in una mansarda di via Spalato a Macerata, scrive una lettera aperta ai genitori di Innocent Oseghale, il nigeriano condannato all’ergastolo per l’omicidio della ragazza. Alessandra Verni cerca la verità – è convinta che Oseghale non possa aver agito sa solo – e vuole incontrare la madre e il padre dell’assassino di sua figlia, dopo aver incontrato il nigeriano l’anno scorso in carcere. "Nell’incontro con vostro figlio ho trovato solo silenzio e un muro di indifferenza”. “Il 30 gennaio 2026 ricorre l’ottavo anniversario del giorno in cui mia figlia mi è stata portata via dalle mani di Innocent Oseghale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Pamela Mastropietro 8 anni dopo, la battaglia della madre: "Voglio la verità, Oseghale non era solo"Otto anni dopo l’omicidio di Pamela Mastropietro, la madre Alessandra Verni continua a chiedere verità e giustizia.

