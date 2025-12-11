OnePlus 15R punta tutto su una batteria da 7.400 mAh

OnePlus 15R si prepara a sorprendere con una batteria da 7.400 mAh, evidenziando l'impegno del brand nel potenziare l'autonomia. L'azienda ha svelato alcune delle sue caratteristiche principali, puntando a offrire prestazioni elevate e una lunga durata, consolidando la sua posizione nel segmento degli smartphone di alta gamma.

(Adnkronos) – OnePlus ha sollevato il sipario su alcune delle caratteristiche tecniche più rilevanti del suo prossimo smartphone di punta, OnePlus 15R, confermando l'intenzione di spingere i limiti dell'hardware mobile. L'elemento che cattura immediatamente l'attenzione è senza dubbio il comparto energetico: il dispositivo monterà una batteria da ben 7.400 mAh, la più capiente mai integrata . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

