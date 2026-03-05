Oliveira | Pisacane ha sorpreso tutti ecco come affronteremo il Como

Luis Airton Oliveira Barroso, ex calciatore del Cagliari e del Como, ha commentato la recente prestazione di Pisacane, dicendo che ha sorpreso tutti. Nel frattempo, si prepara a affrontare il Como nella 28ª giornata di Serie A. Oliveira ha fatto il punto sulla condizione delle due squadre e sulle strategie in vista della partita.

Luís Airton Oliveira Barroso, ex calciatore del Cagliari e del Como, analizza lo stato di forma delle due squadre in vista della 28ª giornata di Serie A, focalizzandosi su progressi recenti, dinamiche di classifica e potenziali sviluppi a livello nazionale. L’intervento distingue i punti di forza del Cagliari e la crescita del Como, evidenziando anche i profili su cui si potrebbe contare per le convocazioni azzurre. Il Cagliari sta mostrando una crescita significativa, grazie a una rosa coesa e a una leadership responsabile all’interno dello spogliatoio. L’ingresso di Pisacane, operato dal settore giovanile, ha contribuito a creare un sistema di gioco compatto che ha consentito di recuperare terreno in classifica. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Oliveira: «Pisacane ha sorpreso tutti, ecco come affronteremo il Como» Oliveira a CagliariNews24: «Nessuno dava grandi possibilità a Pisacane, ecco che partita mi aspetto con il Como»Spalletti Juve, aria di rinnovo ma c’è un nodo da sciogliere: spunta una richiesta sul mercato! Tutti i dettagli Allegri Real Madrid, altro che porta... Palestra Inter, Pisacane dà un consiglio al proprio calciatore: «Mi ha sorpreso per umiltà ma non deve commettere quell’errore»Mercato Inter, Romano parla così dell’interesse del Barcellona per Bastoni: «È un obiettivo per l’estate, ecco i dettagli» Mercato Inter, i...