Roma Soulè come Yamal | il record del giovane talento giallorosso

Matías Soulé si distingue nella stagione della Roma, contribuendo con sei reti e quattro assist. Con il gol al 79’ contro il Sassuolo e l’assist per Koné, il giovane talento si conferma tra i protagonisti del club, mostrando costanza e maturità nelle sue prestazioni. Un record che sottolinea il suo ruolo importante nel campionato dei giallorossi, consolidando la sua posizione come uno dei talenti emergenti della rosa.

Con il gol del 2-0 al 79' contro il Sassuolo, e l'assist per Konè, Matías Soulé sale a quota 6 reti e 4 assist in campionato, confermandosi il miglior marcatore giallorosso della stagione. Ma il dato non si ferma qui. Grazie a questo contributo, l'argentino entra in un club ristretto e decisamente prestigioso. Come riportato dal profilo X di Opta Paolo, Soulé è infatti uno dei soli due giocatori nati dal 2003 in avanti, insieme al classe 2007 del Barcellona Lamine Yamal, ad aver partecipato ad almeno 10 gol in ciascuna delle ultime tre stagioni nei cinque principali campionati europei. Una statistica che racconta molto del talento cristallino di Soulé e che assume un peso ancora maggiore se messa in relazione con l'inizio tutt'altro che semplice della sua avventura in giallorosso.

