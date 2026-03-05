Nuovi programmi scolastici prof Maggi segnala dubbi e inesattezze | Perché tragedia solo per le foibe e per la Shoah sterminio degli Ebrei?

Il professor Maggi ha espresso dubbi e segnalato inesattezze riguardo ai nuovi programmi scolastici, chiamati Indicazioni nazionali per il curricolo nelle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione. In particolare, si è chiesto perché si considerino tragedie come le foibe e lo sterminio degli ebrei durante la Shoah come eventi distinti, ponendo l’accento su questa differenza. I programmi sono stati recentemente aggiornati e sono al centro di discussioni pubbliche.

«Mi sono imbattuto in alcuni punti per i quali avrei necessità di ricevere qualche supplemento chiarificatore», ha detto il docente pordenonese I nuovi programmi scolastici che hanno assunto la denominazione di nuove Indicazioni nazionali per il curricolo – Scuola dell'infanzia e Scuole del Primo ciclo di istruzione continuano a far discutere. Anche Andrea Maggi, il vero docente pordenonese diventato noto per essere uno degli insegnanti più amati del docu-reality Il Collegio, ha sollevato alcuni dubbi sul documento promosso dal ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara che da settembre ridefinirà il percorso formativo. In particolare il prof Andrea Maggi si sofferma sulla parola "tragedia" nei nuovi programmi scolastici.