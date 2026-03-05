Nuove assunzioni di infermieri i sindacati chiedono di annullare la nomina della commissione | Farebbe annullare tutta la procedura

I sindacati hanno chiesto l’annullamento in autotutela della nomina della commissione esaminatrice per il reclutamento di infermieri a tempo determinato nelle Case di comunità della Asl Lanciano Vasto Chieti. La richiesta mira a bloccare la procedura di selezione e a evitare che l’intera procedura venga annullata. La questione riguarda il procedimento di assunzione avviato attraverso un avviso pubblico.

In particolare, i sindacati diffidano ad annullare entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione il provvedimento di nomina della commissione, procedendo poi alla ricostituzione della stessa. Sono diverse le ragioni alla base di questa richiesta. In primo luogo, per i sindacati la nomina della commissione giudicatrice viola la normativa secondo cui, per i profili del personale infermieristico, la commissione deve essere presieduta o composta obbligatoriamente da un dirigente delle professioni sanitarie afferente alla specifica area. "Le procedure devono garantire il decentramento, la parità uomo-donna e l'uso di sistemi automatizzati...

