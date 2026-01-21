Donazione organi in calo in Liguria? Il tema in consiglio regionale

Durante l’ultima seduta del consiglio regionale della Liguria, Gianni Pastorino ha presentato un’interrogazione rivolta alla giunta Bucci, evidenziando un calo delle donazioni di organi nella regione. La richiesta mira a sensibilizzare le istituzioni e promuovere iniziative volte a incrementare la disponibilità di organi per le persone in attesa di trapianto. La questione rappresenta un'importante sfida per la sanità locale e il miglioramento delle attività di donazione.

Nell'ultima seduta del consiglio regionale della Liguria Gianni Pastorino ha presentato un'interrogazione per chiedere alla giunta Bucci di attivarsi per aumentare le donazioni di organi in Liguria. Secondo i dati presentati dal consigliere della lista Orlando, da tempo si registra un lento, ma.

