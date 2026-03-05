Non è certo colpa di Lotito se la Lazio ha buttato la partita con l’Atalanta

La Lazio ha perso la partita contro l’Atalanta, e questa sconfitta non viene attribuita a Claudio Lotito. Si discute se e quanto il presidente abbia influito sul calo della squadra nel corso del tempo. La partita si è conclusa senza coinvolgere direttamente il suo nome nelle decisioni sul campo. La questione rimane aperta e senza giudizi definitivi.

Si può discutere se e in che misura Claudio Lotito abbia responsabilità nel ridimensionamento della Lazio. Così come andrebbe ricordato che da quando è arrivato (2004), la sua Lazio ha vinto più trofei della Roma: sei, tre Coppe Italia e Supercoppe. I tifosi della Lazio hanno avviato questa strana forma di protesta. Non vanno allo stadio fin quando ci sarà lui. Addirittura ieri hanno srotolato uno striscione davanti alla sede di Forza Italia per dire che voteranno No al referendum “per colpa” di Lotito. Non lo vogliono più. Fatto sta che senza di loro, la Lazio ha sfiorato la vittoria nella semifinale di andata di Coppa Italia. Due volte sono andati in vantaggio (prima con Dele-Bashiru e poi con Dia, redivivo) e due volte si sono fatti riacciuffare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

