Niscemi Pm ipotizzano disastro colposo

La Procura di Gela ha aperto un fascicolo sulla frana di Niscemi. I magistrati ipotizzano il reato di disastro colposo e danneggiamento. Al momento, nessuno è stato ancora iscritto nel registro degli indagati. La magistratura vuole capire cosa abbia causato il cedimento e se ci siano responsabilità. La zona resta sotto osservazione e si aspetta un intervento degli esperti per valutare i danni e le eventuali misure di sicurezza.

22.30 Aperto a Gela un fascicolo di inchiesta sulla frana di Niscemi: a carico di ignoti, i Pm ipotizzano il reato di disastro colposo e danneggiamento seguito da frana. Presto l'incarico ai tre periti, docenti a Palermo in varie branche della geologia. Intanto il capo della Protezione civile Ciciliano aggiorna i dati sulla frana: si muove ancora, su un fronte di 4 km, ma a velocità ridotta. La fascia di rispetto è di 150 metri dal ciglio. A rischio una preziosa biblioteca privata Il sindaco: troppo pericoloso salvarla.

