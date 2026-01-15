energia le centrali a carbone restano pronte in caso di emergenza

Le centrali a carbone sono mantenute in “riserva fredda”, pronte a entrare in funzione in situazioni di emergenza, come una possibile interruzione dell’approvvigionamento di gas naturale. Questa strategia mira a garantire la stabilità energetica del sistema, senza influire sulle attività quotidiane, e rappresenta una misura di sicurezza nel quadro delle strategie di approvvigionamento.

Le centrali a carbone restano a disposizione in “‘riserva fredda’” e pronte a “entrare in esercizio” in caso di emergenza, legato all’approvvigionamento del gas naturale. Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin fa chiarezza sugli impianti di Brindisi e Civitavecchia dopo l’ultima informativa in Consiglio dei ministri. Il ragionamento di Pichetto parte dalla conferma che è intenzione del governo “proseguire nel processo di transizione energetica, anche attraverso il superamento del carbone per la generazione elettrica “. Tanto che è stato “ mantenuto l’impegno a cessarne l’utilizzo sul territorio continentale entro il 31 dicembre 2025?. 🔗 Leggi su Lapresse.it

