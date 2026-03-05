Nello Daniele | Geolier porta Pino ai giovani Napoli? Grande scuola musicale ma oggi dominiamo ovunque

Nello Daniele parla di Geolier come di un artista che porta Pino ai giovani e di Napoli come una grande scuola musicale che oggi ha un successo diffuso ovunque. Ricorda il suo fratello Pino e il dolore per la perdita dei fratelli, menziona il brano

Nello Daniele si racconta: il ricordo di Pino, il dolore per la perdita dei fratelli, il brano "Regina d'a speranza" e l'elogio alla nuova scena napoletana con il tributo di Geolier in "Tutto è possibile". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Geolier porta Pino Daniele di nuovo in classifica: il rapper napoletano è il re in FIMIPrimo tra gli album con Tutto è possibile e tutte e dieci le prime posizioni dei singoli per lui: Geolier conquista la classifica e porta con sé...

Le emozioni e la magia di Pino nella musica di Nello DanieleIl mare calmo e la luna piena che si specchiava sull'acqua hanno fatto da cornice ad un live che ha regalato emozioni e commozione sul lungomare di Marina di Gioiosa Ionica, davanti alla Torre del ... ansa.it

Geolier duetta con Pino Daniele nell’inedito Tutto è possibile che apre l’albumGeolier, nel suo prossimo album Tutto è possibile in uscita il 16 gennaio, duetta con Pino Daniele nella traccia che apre e che dà il titolo al disco. In un video Alessandro Daniele, figlio di Pino ... radioitalia.it