Geolier porta Pino Daniele di nuovo in classifica | il rapper napoletano è il re della classifica

Da fanpage.it 24 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Geolier torna in vetta alle classifiche italiane, con il suo album

Primo tra gli album con Tutto è possibile e tutte e dieci le prime posizioni dei singoli per lui: Geolier conquista la classifica e porta con sé anche Pino Daniele.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Geolier e Alessandro Daniele (figlio di Pino) raccontano il brano "Tutto è possibile", che dà titolo al quarto album del rapperGeolier e Alessandro Daniele, figlio di Pino Daniele e Presidente della Fondazione omonima, condividono i retroscena del brano

Leggi anche: Tutto è possibile, testo e significato della canzone di Geolier con Pino Daniele

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Geolier, nel nuovo album Tutto è possibile ci sono tutti, da Pino Daniele a 50 Cent; Tutto è possibile: Geolier apre il suo nuovo album con la voce inedita di Pino Daniele e sfida il destino; Geolier: Tutto è possibile è il suo disco più emotivo; Geolier porta sulle piattaforme digitali il nuovo brano Amen.

geolier porta pino danieleGeolier porta Pino Daniele di nuovo in classifica: il rapper napoletano è il re della classificaPrimo tra gli album con Tutto è possibile e tutte e dieci le prime posizioni dei singoli per lui: Geolier conquista la classifica e porta con sé anche ... fanpage.it

geolier porta pino danieleGeolier ft. Pino Daniele , Tutto è possibile: testo e significatoScopri Tutto è possibile, il nuovo brano di Geolier con Pino Daniele: testo completo, analisi e il feat internazionale con 50 Cent in Phantom. eroicafenice.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.