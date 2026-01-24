Geolier porta Pino Daniele di nuovo in classifica | il rapper napoletano è il re della classifica

Geolier torna in vetta alle classifiche italiane, con il suo album

Primo tra gli album con Tutto è possibile e tutte e dieci le prime posizioni dei singoli per lui: Geolier conquista la classifica e porta con sé anche Pino Daniele.🔗 Leggi su Fanpage.it

Geolier e Alessandro Daniele (figlio di Pino) raccontano il brano "Tutto è possibile", che dà titolo al quarto album del rapperGeolier e Alessandro Daniele, figlio di Pino Daniele e Presidente della Fondazione omonima, condividono i retroscena del brano

Tutto è possibile, testo e significato della canzone di Geolier con Pino Daniele

