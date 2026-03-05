Napoli Scampia sequestrate due officine abusive | evasione fiscale e scarico illecito

Due officine abusive sono state sequestrate a Napoli, nel quartiere di Scampia, dalla Polizia Metropolitana. Una delle attività operava senza autorizzazioni fiscali, mentre l’altra scaricava rifiuti in modo illecito nelle fogne di via G.A. Campano. Le forze dell’ordine hanno chiuso entrambe le attività e sequestrato le attrezzature. Nessun arresto è stato effettuato durante l’operazione.

