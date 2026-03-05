A Napoli, la situazione di McTominay sta diventando difficile da gestire. Dopo aver lasciato il campo al 46° minuto nel match contro il Genoa, con il risultato momentaneo di 2-1, il giocatore ha abbandonato il campo e si è accomodato in tribuna. Da quel momento, ha saltato quattro partite tra campionato e Coppa Italia.

Si è arreso dopo 46 minuti e il gol del momentaneo 2-1 contro il Genoa. Da lì in poi solo tribuna, con quattro partite saltate tra Coppa Italia e campionato. Eppure si pensava potesse essere un infortunio “gestibile” da quanto raccontato da Conte e lo stesso McTominay. E invece la situazione del 8 azzurro non è proprio di lieve entità. Un’assenza che sta pesando e lo si è visto nelle due sconfitte, un pareggio e una sola vittoria ottenuta contro Como, Roma, Atalanta e Verona. Manca al centrocampo azzurro e mancherà anche contro il Torino nell’anticipo di venerdì 6 marzo. Un infortunio che sembrava, appunto, controllabile e che invece lascia ancora tanti punti interrogati. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, la situazione McTominay non è più così gestibile: cosa sta succedendo

Napoli-McTominay, novità importanti sul rinnovo! Ecco cosa sta succedendoScott è arrivato a Napoli dopo una vita intera passata al Manchester United, ma i tifosi lo hanno fatto sentire a casa fin dal primo allenamento.

Terremoto a Roma, cosa sta succedendo: situazione complicata nonostante la classificaSebbene la Roma stia facendo molto bene in campionato, la situazione è molto complicata con Gian Piero Gasperini che traballa in un vero e proprio...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Napoli la situazione McTominay non è....

Temi più discussi: McTominay, Verona a forte rischio: le ultime sulle condizioni dello scozzese; McTominay recupera e gioca Verona-Napoli? Come sta? Le ultime su condizioni e infortunio; Il Napoli attende McTominay, le ultime sulle sue condizioni in vista del Torino; McTominay non vuole forzare, spunta la richiesta a Conte: il retroscena – Mattino.

Napoli, Anguissa rientrerà tra i convocati per la gara al Torino. Più incertezza su McTominayContinua il lavoro a Castel Volturno, dove il Napoli prepara la sfida di venerdì prossimo contro il Torino. L’attenzione dello staff di Antonio. tuttomercatoweb.com

Napoli, il mistero dell’infermeria: i casi Lobotka, Anguissa e McTominay senza diagnosi chiareL’episodio più recente riguarda Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco è sparito progressivamente dalle rotazioni della squadra senza che il club abbia diffuso una comunicazione ufficiale sull’ ... gonfialarete.com

#Napoli- Ciclista travolto e ucciso da ambulanza, al via udienza preliminare. La vittima mori' in ospedale il 13 marzo 2025 #Cronaca #Ciclista #Ambulanza #Travolto #Udienza #Preliminare #Vittima #NanoTV - facebook.com facebook

Con #Tuttoilbellochecè oggi siamo a #Napoli, nella millenaria scuola orafa. E a #Medicina33 parliamo di pattinaggio sul ghiaccio e in studio capiamo come riconoscere e combattere il tumore ovarico. Tra poco dopo il #Tg2Rai ore 13,00 #5marzo x.com