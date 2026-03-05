Napoli il medico di De Bruyne | Sta meglio può giocare qualche minuto contro il Torino

Il medico del Napoli ha dichiarato che Kevin De Bruyne sta meglio e potrà scendere in campo per alcuni minuti nella partita contro il Torino. La notizia arriva dopo che nelle ultime settimane si erano susseguite preoccupazioni sulle sue condizioni di salute. De Bruyne, centrocampista del team, sembrava in dubbio, ma ora le sue condizioni sono migliorate.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Arrivano segnali positivi sulle condizioni di Kevin De Bruyne. Il centrocampista del Napoli è ormai vicino al rientro dopo il lungo stop e potrebbe tornare tra i convocati già per la sfida contro il Torino. A fare il punto è Lieven Maesschalck, il medico che ha seguito l’operazione e il percorso riabilitativo del giocatore in Belgio. Intervistato da VTM Nieuws, Maesschalck ha spiegato che il recupero del fuoriclasse belga procede secondo i programmi. «Devo dire che tutto sta andando per il verso giusto. Kevin si sente molto meglio e anche il lavoro in allenamento con i compagni procede bene. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

De Bruyne punta alla convocazione contro il Torino (8 marzo), è tornato a Napoli quasi pronto per giocareKevin De Bruyne è tornato a Napoli e ha ricominciato a lavorare al centro sportivo di Castel Volturno, dopo essere stato assente quattro mesi a causa...

