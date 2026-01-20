Napoli Lukaku è tornato | può giocare qualche minuto contro il Copenaghen

Romelu Lukaku è finalmente disponibile dopo il problema al retto femorale della coscia sinistra subito in estate. L’attaccante, tornato in condizione, potrebbe scendere in campo per alcuni minuti nella partita di Champions League contro il Copenaghen. La sua presenza rappresenta una possibilità importante per Napoli, che attende di riaverlo in campo dopo l’assenza nelle prime gare stagionali.

A volte ritornano. Stavolta sul serio, non soltanto per fare gruppo. Non soltanto da primo tifoso e motivatore. Lo avevamo rivisto già a Riad in Supercoppa, pronto a uscire dalla panchina per ricevere dedica e abbraccio da Neres e Hojlund dopo i gol. Stasera, invece, Romelu Lukaku allaccerà anche le scarpette, con la speranza di poter dare il suo contributo nel finale della settima sfida stagionale di Champions League, magari più per difendere un gol che per farlo. La condizione dell’attaccante belga è quella che è, certo. Ma qualche minuto nelle gambe il centravanti ce l’ha e vuole metterlo a disposizione del gruppo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Il Napoli recupera parte degli infortunati. Anche il belga in partenza, potrebbe giocare qualche minuto. Rinforzi per Conte, e c’è l’amuleto LukakuIl Napoli si prepara a recuperare alcuni infortunati, con la possibilità che anche il belga in partenza possa scendere in campo.

Canonico: «Lukaku può giocare a Copenaghen. Anguissa forse disponibile per la Juventus» LIVEIl responsabile medico del Napoli, Raffaele Canonico, ha fornito aggiornamenti sulla condizione degli infortunati del club durante un’intervista a Radio Crc.

