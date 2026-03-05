Museo Leonardo3 ingressi a prezzo scontato con ShopToday

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Il Mondo di Leonardo è una mostra imperdibile che consente di scoprire il vero Leonardo da Vinci artista e inventore, grazie a ricostruzioni inedite delle sue macchine e restauri digitali dei suoi dipinti in anteprima mondiale. Al Sottomarino meccanico, la Macchina del tempo, la Libellula meccanica, la Macchina volante di Milano si affiancano il restauro digitale dell’Ultima Cena, la ricostruzione del Monumento Sforza e moltissimi altri pezzi da collezione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Leonardo e il suono del tempo: al Museo Leonardo3 prende vita l’orologio di Da VinciMilano torna a celebrare il genio di Leonardo da Vinci con un evento che unisce scienza, arte e tecnologia. Il Museo Leonardo3, situato in Piazza della Scala con ingresso dalla Galleria Vittorio Emanu ... megamodo.com

