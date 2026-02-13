In discoteca all' Alcatraz di Milano con i biglietti a prezzo scontato di ShopToday

L’Alcatraz di Milano ha aperto le porte a una serata di musica e divertimento grazie a un’offerta speciale di ShopToday. La discoteca, situata in Via Valtellina 25, attrae ogni sera centinaia di giovani, e questa volta ha deciso di incentivare la partecipazione con biglietti a prezzo ridotto. La location, famosa per i concerti dal vivo e le serate danzanti, si prepara a ospitare un evento imperdibile per gli appassionati di musica e movida milanese.

Alcatraz Milano offre serate tematiche ogni weekend, tre piste dedicate a generi diversi, dj set con ospiti nazionali e internazionali e molto altro. Situata in Via Valtellina 25, l'Alcatraz è una delle discoteche e sale concerti più iconiche di Milano. Inaugurato nel 1998, questo spazio polifunzionale di oltre 3.000 metri quadrati può ospitare fino a 3.000 persone, offrendo un'esperienza unica tra musica, spettacolo ed energia. Durante tutta la stagione Alcatraz propone una Programmazione Variegata, con serate tematiche ogni weekend, tre piste dedicate a generi diversi, dj set con ospiti nazionali e internazionali e molto altro.