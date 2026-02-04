Cava di monte Tondo il difensore civico dà ragione agli speleologi

Gli speleologi di Monte Tondo ottengono finalmente l’autorizzazione ad accedere agli atti dopo aver presentato ricorso al difensore civico. La richiesta era stata più volte negata, ma il ricorso ha portato alla loro vittoria. Ora potranno consultare i documenti necessari per proseguire le loro ricerche senza ostacoli.

Avevano fatto richiesta di accesso agli atti, che gli era stata negata, ma il ricorso al difensore civico alla fine gli ha dato ragione. È questo l’atto più recente riguardo alla cava di Monte Tondo. La Federazione Speleologica Regionale dell’Emilia-Romagna, associazione senza fini di lucro che promuove le attività di ricerca nel territorio regionale, aveva segnalato all’Ente di Gestione Parchi e Biodiversità della Romagna "la presenza di due potenziali cavità di origine carsica che, a seguito della successiva volata, sono state occluse", sollecitando "la necessità di rimuovere il gesso abbattuto e quindi di procedere ad un sopralluogo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

