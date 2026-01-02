Carla Signoris, attrice e donna di 60 anni, interpreta su Rai1 un personaggio che affronta le sfide della vita, come la paura dell’abbandono, e il rapporto con i media. In un’intervista, afferma che un tradimento si perdona solo se ne vale la pena e esprime il desiderio che suo marito prenda il suo cognome, come fatto con i figli. La sua storia riflette temi di seconda possibilità e di ricerca di equilibrio personale.

Su Rai1 interpreta una donna di 60 anni che si dà una seconda possibilità: nella vita combatte con la paura dell'abbandono e con i giornali che non riescono a non mettere il nome Crozza nei titoli delle sue interviste. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Carla Signoris: «Un tradimento si perdona solo se ne vale la pena. Vorrei che mio marito prendesse il mio cognome come abbiamo fatto con i nostri figli»

