Martina Liut direttrice del Materno Infantile

Martina Liut è la nuova direttrice del dipartimento Materno Infantile della Asl Toscana Nord Ovest. La nomina è stata ufficializzata questa mattina, e subito si è iniziato a lavorare per mettere a punto i progetti e le strategie per migliorare i servizi dedicati a mamme e bambini. Liut arriva con un’esperienza consolidata nel settore, e già si prepara a mettere in campo nuove iniziative per affrontare le sfide del reparto.

PONTEDERA Martina Liut è la nuova direttrice del dipartimento Materno Infantile della Asl Toscana nord ovest. Ginecologa, dal 2021 dirige il reparto di ginecologia e ostetricia dell'ospedale Lotti di Pontedera. La scelta della direzione di promuoverla alla guida dell'intero dipartimento Materno Infantile di tutta la Asl nord ovest, oltre che per le sue indiscusse capacità professionali, è anche frutto del lavoro che la stessa Liut ha svolto e sta svolgendo al Lotti di Pontedera che continua ad essere uno dei principali più attrattivi dell'intera regione. "La dottoressa Liut è certamente la persona adatta a dirigere il dipartimento Materno Infantile – dice la direttrice generale dell'Asl Toscana nord ovest Maria Letizia Casani – anche grazie alla sua esperienza in un punto nascita importante come quello di Pontedera che, nonostante il calo demografico, continua ad attrarre anche fuori dal territorio di riferimento.

