Ibrahimovic racconta | Per me Ronaldo è stato il miglior giocatore di tutti i tempi

Zlatan Ibrahimovic ha recentemente espresso la sua opinione su Ronaldo il Fenomeno, definendolo il miglior giocatore di tutti i tempi. L’ex attaccante del Milan ha condiviso i suoi pensieri sulla carriera e le qualità che lo rendono un esempio nel mondo del calcio. Questa dichiarazione riflette il rispetto e l’ammirazione di Ibrahimovic nei confronti di uno dei più grandi talenti della storia del calcio.

