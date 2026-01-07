Ibrahimovic racconta | Per me Ronaldo è stato il miglior giocatore di tutti i tempi
Zlatan Ibrahimovic ha recentemente espresso la sua opinione su Ronaldo il Fenomeno, definendolo il miglior giocatore di tutti i tempi. L’ex attaccante del Milan ha condiviso i suoi pensieri sulla carriera e le qualità che lo rendono un esempio nel mondo del calcio. Questa dichiarazione riflette il rispetto e l’ammirazione di Ibrahimovic nei confronti di uno dei più grandi talenti della storia del calcio.
L'ex attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic ha parlato della sua ammirazione calcistica verso Ronaldo il Fenomeno. Ecco il racconto dal programma (Ne)uspjeh prvaka. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Best FIFA Awards 2025, svelati tutti i premi: Donnarumma miglior portiere, ecco chi è stato il miglior giocatore dell’anno. Ecco i riconoscimenti di Doha
Leggi anche: Totti si racconta: «Roma? Ci chiamavano eterni secondi… Ronaldo? Per me dopo Maradona era il più forte di tutti i tempi»
Ibrahimovic ricompare a Napoli: “Sono stato male. Ho tagliato i capelli, il fisico ha avuto uno shock” - Zlatan Ibrahimovic è ricomparso al seguito del Milan dopo settimane di assenza, spiegandone il motivo: “Sono stato male per un virus, ho perso anche tre chili”. fanpage.it
Aronica ha raccontato quello schiaffo di Ibrahimovic dopo 14 anni - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.