Ibrahimovic racconta | Per me Ronaldo è stato il miglior giocatore di tutti i tempi

Da pianetamilan.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Zlatan Ibrahimovic ha recentemente espresso la sua opinione su Ronaldo il Fenomeno, definendolo il miglior giocatore di tutti i tempi. L’ex attaccante del Milan ha condiviso i suoi pensieri sulla carriera e le qualità che lo rendono un esempio nel mondo del calcio. Questa dichiarazione riflette il rispetto e l’ammirazione di Ibrahimovic nei confronti di uno dei più grandi talenti della storia del calcio.

L'ex attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic ha parlato della sua ammirazione calcistica verso Ronaldo il Fenomeno. Ecco il racconto dal programma (Ne)uspjeh prvaka. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

ibrahimovic racconta per me ronaldo 232 stato il miglior giocatore di tutti i tempi

© Pianetamilan.it - Ibrahimovic racconta: “Per me, Ronaldo è stato il miglior giocatore di tutti i tempi”

Leggi anche: Best FIFA Awards 2025, svelati tutti i premi: Donnarumma miglior portiere, ecco chi è stato il miglior giocatore dell’anno. Ecco i riconoscimenti di Doha

Leggi anche: Totti si racconta: «Roma? Ci chiamavano eterni secondi… Ronaldo? Per me dopo Maradona era il più forte di tutti i tempi»

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Ibrahimovic ricompare a Napoli: “Sono stato male. Ho tagliato i capelli, il fisico ha avuto uno shock” - Zlatan Ibrahimovic &#232; ricomparso al seguito del Milan dopo settimane di assenza, spiegandone il motivo: “Sono stato male per un virus, ho perso anche tre chili”. fanpage.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.