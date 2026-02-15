Milan McKennie perfetto per Allegri | a zero è un’occasione da prendere al volo

Juventus ha deciso di liberare Weston McKennie, pensando di risparmiare sul suo ingaggio e di rinforzare il centrocampo del Milan. Il giocatore statunitense, reduce da una buona stagione, può arrivare a parametro zero e rappresenta una soluzione concreta per il reparto di Allegri. Il club rossonero ha già mostrato interesse e potrebbe accelerare le trattative nelle prossime settimane.

Verso il calciomercato estivo: il Milan, se si qualificherà alla prossima Champions League, dovrà per forza di cose rinforzare e allungare la rosa per Massimiliano Allegri. In questa stagione i giocatori sono pochi e la dirigenza dovrà investire molto in caso di ritorno in Europa dopo un anno di assenza. Ecco perché le occasioni a parametro zero potrebbero essere importantissime. Una tra tutte quella di Weston McKennie in scadenza di contratto con la Juventus e già accostato al Milan. McKennie sta giocando una stagione a livelli incredibili: in Serie A ha al momento 5 assist (due contro l'Inter) al suo attivo con 4 gol (7 se si considera anche la Champions League).