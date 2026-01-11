Inter Napoli LIVE 2-2 | il big match di San Siro finisce con un pareggio McTominay risponde ai gol di Dimarco e Calhanoglu

Alle 20:45, San Siro ospita il big match tra Inter e Napoli, valido per il 20° turno della Serie A 2025/26. La partita si è conclusa con un pareggio di 2-2, con reti di Dimarco, Calhanoglu e le risposte di McTominay. Segui l'evento in tempo reale per tutte le emozioni di questa sfida tra due tra le principali protagoniste del campionato.

di Lorenzo Vezzaro Appuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Napoli, il big match del 20° turno della Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Napoli, big match della 20^ giornata di Serie A 202526. I nerazzurri, reduci dal successo per 0 a 2 contro il Parma, sfidano i partenopei, reduci dal pareggio per 2 a 2 contro l'Hellas Verona. Scontro decisivo per la lotta scudetto, con la squadra di Chivu, capolista, che, in caso di vittoria, andrebbe a +7 dalla squadra di Conte. Segui con noi la cronaca live testuale dell'incontro. © Internews24.com - Inter Napoli LIVE 2-2: il big match di San Siro finisce con un pareggio. McTominay risponde ai gol di Dimarco e Calhanoglu Leggi anche: Diretta gol Serie A: doppio McTominay, risposta a Dimarco e Calhanoglu. Pari nel big match Inter Napoli Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: McTominay risponde a Dimarco, tutto pari in Inter Napoli Inter-Napoli, orari e dove vederla in TV; Serie A, vincono Napoli, Fiorentina, Torino e Inter. VIDEO HIGHLIGHTS; Inter-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Inter-Napoli: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. Live-Inter-Napoli: il big match di San Siro finisce in pari con la doppietta di McTominay (2-2, 9' Dimarco, 26' e 81' McTominay, 73' Çalhanoglu) - Al momento Napoli 38, Inter 42: 4 punti separano le due squadre in classifica 90' + 5' Sono i minuti di 5' di recupero.

Inter-Napoli 2-2: McTominay tiene a galla gli azzurri, ma Chivu resta a +4 - Non è solo una partita: è una sfida di nervi, tattica e ambizione tra le due squadre che hanno ... ilmattino.it

Live-Inter-Napoli: il big match di San Siro, vantaggio Inter su rigore (2-1, 9' Dimarco, 26' McTominay, 73' Çalhanoglu) - Al momento Napoli 38, Inter 42: 4 punti separano le due squadre in classifica 78' Cambio del Napoli: fuori Beukema, dentro Noa Lang. 100x100napoli.it

#Inter 2-2 #Napoli : Scott McTominay! #InterNapoli #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com

Serie A, Inter-Napoli1-1 dopo i primi 45': i nerazzurri cercano la fuga in vetta Verona-Lazio 0-1, autogol di Nelsson. Fiorentina-Milan 1-1. Il Parma espugna Lecce, ieri la Roma ha superato il Sassuolo 2-0. Como-Bologna 1-1 e Udinese-Pisa 2-2. Alle 20.45 Inter - facebook.com facebook

