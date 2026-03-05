Milan Collovati | Trasferimento all’Inter? Non me ne pento Ecco come andò veramente

Fulvio Collovati ha raccontato la sua esperienza riguardo al trasferimento dall’Atalanta all’Inter, spiegando come andò realmente e condividendo aneddoti sui derby del passato. Le sue parole offrono una prospettiva diretta su quel periodo, senza interpretazioni o commenti aggiuntivi. Collovati ha affermato di non aver mai rimpianto la scelta di passare alla squadra nerazzurra, evidenziando i dettagli di quella fase della sua carriera.

Mancano 3 giorni a Milan-Inter: domenica sera alle 20:45 San Siro sarà teatro del 246° derby della Madonnina. In vista della partita più attesa dell'anno si è espresso anche Fulvio Collovati, l'uomo che nel 1982 finì al centro delle polemiche per il suo trasferimento dal club rossonero a quello nerazzurro. Di seguito la sua intervista concessa alla 'Gazzetta dello Sport'. Sul trasferimento all'Inter: "Non mi sono mai pentito. Per me era essenziale giocare in A per non perdere la Nazionale. Non dovete dimenticare che un anno di B già l'avevo fatto, proprio per il legame col Milan. Ma Bearzot era stato chiaro. O così, o ciao azzurri.

