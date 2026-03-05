Michele Amari | Storia dei Musulmani di Sicilia – Commento al Secondo Volume

Il secondo volume della Storia dei Musulmani di Sicilia di Michele Amari edito da Le Monnier comprende in realtà il libro terzo ed il libro quarto in cui era stata divisa l’opera originale. La difficoltà a leggere l’opera, un italiano della prima metà dell’Ottocento, scompare quando si legge un nome come Minsciar, un castello presso l’altipiano Sicano, noto fin dall’infanzia perché sorge nei pressi di Racalmuto, il mio paese. Infatti l’odierno Castelluccio non è altro che il luogo dove persisteva Al Minsar o meglio Minsciar nome propriamente berbero. La profonda ed insanabile divisione della colonia siciliana comprendeva infatti sia Arabi e sia Berberi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Storia dei musulmani di Sicilia di Michele AmariÈ curioso venire a sapere come certe imposture, possano favorire, attraverso la ricerca della verità, la conoscenza storica.

Spirito Autoctono, torna la guida che racconta l’Italia dei distillati, degli amari, dei liquori e dei vermouth artigianaliÈ tornata Spirito Autoctono – La Guida, il volume che racconta l’Italia dei distillati, degli amari, dei liquori e dei vermouth artigianali con...

The Complete History of Sicily

Una selezione di notizie su Michele Amari.

Argomenti discussi: A cinquant’anni della morte di Michele Federico Sciacca; U16 Serie A/B. Semir Amari, il centravanti del Pescara che sogna in grande: Vogliamo puntare in alto.

Michele Amari: Storia dei Musulmani di Sicilia – Commento al Secondo VolumeLeggere libri contribuisce ad arricchire le nostre conoscenze, i libri che parlano di storia scoprono le nostre radici, soddisfano le tante curiosità che abbiamo e tolgono quel velo di mistero che si ... ilpiacenza.it