Spirito Autoctono torna la guida che racconta l’Italia dei distillati degli amari dei liquori e dei vermouth artigianali

Spirito Autoctono torna a raccontare l’Italia dei distillati, amari, liquori e vermouth artigianali con passione e competenza. Questa guida, ricca di storie e dettagli tecnici, offre un viaggio nelle eccellenze italiane, celebrando la tradizione e l’innovazione dei produttori locali. Un punto di riferimento per appassionati e professionisti che vogliono scoprire e valorizzare il patrimonio dei distillati italiani.

È tornata Spirito Autoctono – La Guida, il volume che racconta l’ Italia dei distillati, degli amari, dei liquori e dei vermouth artigianali con sguardo tecnico e narrativo. Un progetto editoriale che ogni anno traccia la mappa più completa del Bere Italiano contemporaneo, e che oggi si presenta in una nuova edizione pubblicata da Trenta Editore. La guida, uscita il 1° novembre, è già disponibile online e nei principali canali fisici (Amazon, Feltrinelli, Mondadori, IBS). Diretta e curata da Francesco Bruno Fadda e da Lara De Luna, la nuova edizione raccoglie oltre 900 etichette e più di 200 produttori da tutto il Paese. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Tradizione che innova: la ricetta dei liquori. Morelli

Leggi anche: Natale 2025, torna la degustazione dei panettoni artigianali alla "Pasticceria Romolo"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Spirito Autoctono 2026: la Guida è tornata - – È tornata Spirito Autoctono – La Guida, il volume che racconta l’Italia dei distillati, degli amari, dei liquori e dei vermouth artigianali con sguardo tecnico e narrativo. askanews.it

UFFICIALE: U’ Ficu Gin conquista l’Ampolla d’Oro 2026! Oggi arriva una notizia che ci riempie d’orgoglio: la redazione di Spirito Autoctono – La Guida ha assegnato a U’ Ficu Gin la prestigiosa Ampolla d’Oro 2026. Un riconoscimento che premia la nostra - facebook.com facebook