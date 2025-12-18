Spirito Autoctono torna la guida che racconta l’Italia dei distillati degli amari dei liquori e dei vermouth artigianali

Spirito Autoctono torna a raccontare l’Italia dei distillati, amari, liquori e vermouth artigianali con passione e competenza. Questa guida, ricca di storie e dettagli tecnici, offre un viaggio nelle eccellenze italiane, celebrando la tradizione e l’innovazione dei produttori locali. Un punto di riferimento per appassionati e professionisti che vogliono scoprire e valorizzare il patrimonio dei distillati italiani.

È tornata  Spirito Autoctono – La Guida, il volume che racconta l’ Italia dei distillati, degli amari, dei liquori e dei vermouth artigianali  con sguardo tecnico e narrativo. Un progetto editoriale che ogni anno traccia la mappa più completa del Bere Italiano contemporaneo, e che oggi si presenta in una nuova edizione pubblicata da  Trenta Editore. La guida, uscita il  1° novembre, è già  disponibile online  e nei  principali canali fisici  (Amazon, Feltrinelli, Mondadori, IBS). Diretta e curata da  Francesco Bruno Fadda  e da  Lara De Luna, la nuova edizione raccoglie oltre  900 etichette  e  più di 200 produttori da tutto il Paese. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

