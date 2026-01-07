Mercatino dei fumetti del disco e del vintage

Firenze accoglie gli appassionati di vintage, fumetti e dischi per un fine settimana dedicato al collezionismo. L’evento offre l’opportunità di scoprire una vasta selezione di oggetti d’epoca, dai fumetti ai dischi, in un ambiente dedicato alla tradizione e alla qualità. Un’occasione per apprezzare il valore del passato e trovare pezzi unici, in un contesto semplice e curato.

Firenze si prepara a un weekend all'insegna del fascino retrò con un evento imperdibile per gli amanti del collezionismo e dello stile senza tempo. Sabato 24 e domenica 25 gennaio, Piazza dei Ciompi si trasformerà in un vivace mercato a cielo aperto, ospitando una selezione speciale di fumetti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Mercatino dei fumetti, del disco e del vintage Leggi anche: Mercatino dei fumetti, del disco e del vintage Leggi anche: Mercatino dei fumetti, del disco e del vintage La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Firenze, torna il mercatino di piazza dei Ciompi - Torna in piazza dei Ciompi, come ogni quarto fine settimana del mese, il mercatino di dischi, fumetti e abbigliamento vintage. lanazione.it Torna questo weekend il mercatino di piazza dei Ciompi - Firenze, 23 marzo 2023 – Torna questo weekend il mercatino di piazza dei Ciompi a Firenze, con i suoi dischi, fumetti , oggettistica e abbigliamento vintage. lanazione.it Vintage ti adoro: il mercatino a Prati Fiscali - Lo storico mercatino di Artigianato al Femminile si rifà il look e vi aspetta ogni terza domenica del mese in via dei Prati Fiscali 141, nel parcheggio ... romatoday.it Mondoaffari Fumetti Il Mercatino Mondoaffari Umberto Isopi - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.