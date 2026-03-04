Italia scettica sull’atomica di Macron | Mandiamo aiuti ai Paesi del Golfo

L’Italia si mostra scettica sulla proposta di Macron di sviluppare energia atomica e preferisce inviare aiuti ai Paesi del Golfo. La Lituania rifiuta l’intervento di Parigi, affermando che la Nato già garantisce protezione alle nazioni della regione. In parallelo, il ministro della Difesa annuncia che si sta valutando un decreto per supportare i Paesi attaccati.

In Europa è calato l’inverno nucleare. L’iniziativa di Emmanuel Macron, che ha offerto agli alleati il suo ombrello atomico, pronto a rimpolparlo con un numero imprecisato di nuovi ordigni in nome della «deterrenza avanzata», non ha raccolto ovunque entusiasmi. Ha suscitato l’interesse dei tedeschi, consapevoli che il pulsante dell’apocalisse rimarrà all’Eliseo, ma speranzosi che, presto, le loro forze convenzionali supereranno quelle francesi, bilanciando l’attuale squilibrio. In cambio, Parigi fiuta l’opportunità di mettere le mani sulla tecnologia di Berlino per i missili a lungo raggio. Risultano disposti a collaborare anche gli inglesi, già dotati di un loro arsenale; i polacchi; gli olandesi; i belgi; i danesi; gli svedesi; i greci. 🔗 Leggi su Laverita.info

