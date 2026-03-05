Melendugno l’impresa sfuma al tie-break | con Talmassons punto d’oro ma con l’amaro in bocca

A Melendugno si è conclusa con una sconfitta al tie-break la partita contro Talmassons, che ha portato a un punto d’oro per la squadra ospite. La sfida, durata oltre due ore, è stata caratterizzata da un ritmo intenso e da numerosi scambi. La gara si è disputata a Latisana, nel turno infrasettimanale della pool promozione, offrendo uno spettacolo di grande livello.

Le "guerriere" vanno sul 2 a 0 e sognano il colpaccio in Friuli. Talmassons rimonta e vince 3 a 2, ma Melendugno conferma di poter giocare alla pari con le big della pool promozione LATISANA – Oltre due ore di pallavolo ad alta intensità hanno regalato spettacolo nel turno infrasettimanale della pool promozione. La Narconon Volley Melendugno torna dalla trasferta contro la corazzata Cda Volley Talmassons Fvg con un punto prezioso e la consapevolezza di aver sfiorato un risultato storico. Un 3-2 finale che premia la resilienza delle padrone di casa, ma che racconta molto della crescita tecnica delle salentine. L'approccio delle ragazze di Melendugno sul taraflex di Latisana è stato rasente la perfezione.