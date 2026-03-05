Medio Oriente | attenzione degli investitori resta sui fondamentali

Gli attacchi aerei statunitensi e israeliani contro l’Iran nel fine settimana hanno riacceso le tensioni nel Medio Oriente, una regione cruciale per gli equilibri energetici e finanziari mondiali. La questione ha attirato l’attenzione degli investitori, che continuano a monitorare con attenzione i fondamentali dell’area, senza lasciarsi distrarre da altri elementi. La situazione rimane sotto osservazione in attesa di sviluppi.

Nel fine settimana gli attacchi aerei statunitensi e israeliani contro l’Iran hanno riacceso le tensioni in una delle aree più sensibili per gli equilibri energetici e finanziari globali. Dal punto di vista de i mercati e della gestione dei portafogli, tuttavia, l’esperienza degli ultimi anni suggerisce cautela nel trarre conclusioni affrettate: gli shock geopolitici tendono spesso ad avere un impatto meno duraturo di quanto inizialmente si tema. Medio Oriente: attenzione investitori resta sui fondamentali. Lo sottolinea Richard Flax, Chief Investment Officer di Moneyfarm spiegando che gli i nvestitori, in più occasioni, hanno dimostrato la capacità di guardare oltre il rumore di fondo, mantenendo l’attenzione sui fondamentali macroeconomici ed evitando scelte impulsive di market timing. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

“iran: presente e futuro nel nuovo medio oriente” domani l’incontro con pejman abdolmohammadi docente e visiting scholar al centro per gli studi sul medio oriente dell’università di berkeley“Iran: presente e futuro nel nuovo Medio Oriente” è il titolo dell’incontro che si terrà giovedì 5 marzo alle ore 18:30 a Milano, in Via Cappuccio 5,...

Crisi in Medio Oriente: appelli a de-escalation e attenzione alla sicurezzaL’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran apre una nuova fase di tensione in Medio Oriente e provoca una reazione in Europa ... interris.it

Guerra Iran, italiani in Medio Oriente. Primo volo charter in arrivo a FiumicinoÈ in arrivo il primo volo organizzato da Mascate per il rientro degli italiani bloccati nel Golfo. Domani partirà anche un charter speciale da Abu Dhabi a Milano per circa 200 studenti minorenni. Ment ... tg24.sky.it

Il conflitto in Medio Oriente, al sesto giorno, vede una nuova ondata di missili iraniani contro Israele e le basi statunitensi nella regione, mentre Israele ha annunciato attacchi su larga scala contro obiettivi a Teheran. Fonti dell'Idf hanno fatto sapere che Israele - facebook.com facebook

Nel Golfo sono tutti d'accordo: la fine del regime in Iran apre a una nuova èra. Ora il nuovo medio oriente si fa senza gli ayatollah e con lo stato ebraico. intervista a Meir Ben Shabbat, di Sharon Nizza x.com