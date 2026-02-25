Vogue World si svolge a Milano il 22 settembre, grazie alla crescente domanda di eventi che combinano moda, arte e spettacolo. La manifestazione, che si terrà nel centro della città, prevede sfilate, performance dal vivo e installazioni artistiche, attirando un pubblico internazionale. La scelta di Milano come location deriva dalla sua tradizione di innovazione nel settore fashion. L’evento mira a coinvolgere sia gli addetti ai lavori che gli appassionati, creando un grande momento di aggregazione.

Ad annunciare la notizia presso la Sala Alessi di Palazzo Marino, a Milano, Anna Wintour, Chief Content Officer di Condé Nast e Global Editorial Director di Vogue, e Francesca Ragazzi, Head of Editorial Content di Vogue Italia, affiancate dal Sindaco di Milano Giuseppe Sala, dal Direttore Creativo di Valentino Alessandro Michele, dal Chief Marketing Officer e Group Head of Corporate Social Responsibility del Gruppo Prada Lorenzo Bertelli e da Roberto Bolle, étoile di fama internazionale e protagonista del balletto contemporaneo. Situata tra il Teatro alla Scala e il Duomo, la Galleria Vittorio Emanuele II incarna da sempre la vita culturale e sociale della città. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Leggi anche: Prima alla Scala 2025, tutto quello che c'è da sapere sull'evento mondano più atteso dell'anno

Tutto quello che c'è da sapere sulle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 si preparano ad essere un evento storico, portando sport, cultura e innovazione nel cuore delle Alpi italiane.

Temi più discussi: La quinta edizione del Vogue World si terrà a Milano a settembre: come delle nuove Olimpiadi, però della moda; Vogue World arriva a Milano: la Galleria Vittorio Emanuele II sarà il palcoscenico dell’edizione 2026; Vogue World arriva a Milano. Wintour: l’Olimpiade della moda; Vogue World arriva a Milano: tutto quello che c'è da sapere sul mega evento di settembre.

Vogue World arriva a Milano: tutto quello che c'è da sapere sul mega evento di settembreL’arrivo di questo evento rivoluzionario, che unisce moda, arte, cultura e spettacolo, celebrerà il giorno di apertura della Milano Fashion Week il prossimo 22 settembre e sarà trasmesso in diretta st ... vanityfair.it

Vogue World arriva a Milano: in Galleria omaggio a creatività italianaSi terrà il 22 settembre prossimo, la quinta edizione dell’evento targato Vogue, che prenderà vita nella Galleria Vittorio Emanuele II ... adnkronos.com

«Milano rappresenta una piattaforma straordinaria per la creatività mondiale», ha dichiarato il sindaco Giuseppe Sala durante la presentazione ufficiale di “Vogue World: Milano” a Palazzo Marino. Oggi, 24 febbraio 2026, Bianca Balti e sua figlia Matilde Lucidi - facebook.com facebook

A Milano il Vogue World di Anna Wintour, l’omaggio alla moda in Galleria:“Sarà una nuova Olimpiade” milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com