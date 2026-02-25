Vogue World arriva a Milano | tutto quello che c' è da sapere sul mega evento di settembre

Vogue World si svolge a Milano il 22 settembre, grazie alla crescente domanda di eventi che combinano moda, arte e spettacolo. La manifestazione, che si terrà nel centro della città, prevede sfilate, performance dal vivo e installazioni artistiche, attirando un pubblico internazionale. La scelta di Milano come location deriva dalla sua tradizione di innovazione nel settore fashion. L’evento mira a coinvolgere sia gli addetti ai lavori che gli appassionati, creando un grande momento di aggregazione.

Ad annunciare la notizia presso la Sala Alessi di Palazzo Marino, a Milano, Anna Wintour, Chief Content Officer di Condé Nast e Global Editorial Director di Vogue, e Francesca Ragazzi, Head of Editorial Content di Vogue Italia, affiancate dal Sindaco di Milano Giuseppe Sala, dal Direttore Creativo di Valentino Alessandro Michele, dal Chief Marketing Officer e Group Head of Corporate Social Responsibility del Gruppo Prada Lorenzo Bertelli e da Roberto Bolle, étoile di fama internazionale e protagonista del balletto contemporaneo. Situata tra il Teatro alla Scala e il Duomo, la Galleria Vittorio Emanuele II incarna da sempre la vita culturale e sociale della città. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

